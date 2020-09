Nakon dugo vijećanja, odluka je donešena: Princ George smije zadržati dar Davida Attenborougha

Malteške vlasti odlučile su da sedmogodišnji britanski princ George može zadržati fosilizirani ostatak zuba morskog psa koji mu je poklonio svjetski poznat prirodoslovac David Attenborough, a pronašao ga je na otoku krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća

'Pokrenut ću to pitanje', rekao je Jose Herrera i dodao: 'S pravom posvećujemo veliku pažnju povijesnim i umjetničkim artefaktima. No to nije uvijek slučaj s našom prirodoslovnom povijesti. Odlučan sam u nakani da ovakvo stajalište izmijenim.'

No, glasnogovornik ministarstva kulture na kraju je izvijestio da je Malta ipak promijenila mišljenje. 'Ministar Herrera je kazao da mu nije namjera dalje se baviti ovim problemom', rekao je glasnogovornik za lokalni list Times of Malta, ne pojasnivši što je utjecalo na promjenu mišljenja.