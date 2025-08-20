Oprez, vruće!

Najseksi novinarka u izazovnom izdanju ostavlja bez daha: Diletta Leotta istaknula obline i vitku figuru

D.A. Morić

20.08.2025 u 23:30

Diletta Leotta
Diletta Leotta Izvor: Profimedia / Autor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Najpoznatija sportska novinarka na svijetu, koja je svojim javljanjima, pričama i prilozima osvojila srca obožavatelja nogometa diljem svijeta, Diletta Leotta ostavila je bez daha u novoj odvažnoj kreaciji. Zanosne fotografije sa Sicilije odišu seksepilom, luksuzom i čistim užitkom

Sportska novinarka Diletta Leotta, koju su prozvali najseksi novinarkom na svijetu, još jednom je obranila tu titulu novim fotografijama javljajući se sa Sicilije. Impresivnu liniju i obline je pokazala u prozirnoj crnoj haljini s čipkastim aplikacijama i dubokim V‑izrezom, korzetnim vezanjem sprijeda i strateškim izrezima savršeno koja naglašava siluetu i donosi maksimalan večernji glamur.

vezane vijesti

Glavnu riječ vodi dramatična konstrukcija haljine, dok mediteranska pozadina palmi i toplo noćno svjetlo pojačavaju 'wow' efekt na svakoj fotografiji.

Podsjetimo, Diletta je u braku s njemačkim nogometnim vratarom, Lorisom Kariusom za kojeg se udala u lipnju 2024. godine u Vulcanu na Liparskom području, a kćerkicu Ariju dobili su u kolovozu 2023. godine.

Ljubila Turčina

Ranije je njezin privatni život intrigirao te je bilo puno spekulacija o vezama s poznatim nogometašima, a prije sadašnjega supruga nvodno je bila u vezi s turskim miljenikom žena, glumcem Canom Yamanom.

DILETTA I LORIS

Ovako izgleda bračna idila lijepe Talijanke i markantnog njemačkog vratara

Pogledaj galeriju

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKO SLAVLJE

VELIKO SLAVLJE

Veselje u obitelji Vatrenog: Josip Juranović i supruga Lana dobili djevojčicu
ZAJEDNO 20 GODINA

ZAJEDNO 20 GODINA

Ben Fogle ponosno pokazao suprugu: Ovako provode romantičan odmor
OBITELJSKA REZIDENCIJA

OBITELJSKA REZIDENCIJA

Kraljica Mary otvorila vrata palače: Zavirite u raskošne vrtove

najpopularnije

Još vijesti