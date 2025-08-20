Najseksi novinarka u izazovnom izdanju ostavlja bez daha: Diletta Leotta istaknula obline i vitku figuru

Sportska novinarka Diletta Leotta , koju su prozvali najseksi novinarkom na svijetu , još jednom je obranila tu titulu novim fotografijama javljajući se sa Sicilije. Impresivnu liniju i obline je pokazala u prozirnoj crnoj haljini s čipkastim aplikacijama i dubokim V‑izrezom, korzetnim vezanjem sprijeda i strateškim izrezima savršeno koja naglašava siluetu i donosi maksimalan večernji glamur .

Podsjetimo, Diletta je u braku s njemačkim nogometnim vratarom, Lorisom Kariusom za kojeg se udala u lipnju 2024. godine u Vulcanu na Liparskom području, a kćerkicu Ariju dobili su u kolovozu 2023. godine.

Ljubila Turčina

Ranije je njezin privatni život intrigirao te je bilo puno spekulacija o vezama s poznatim nogometašima, a prije sadašnjega supruga nvodno je bila u vezi s turskim miljenikom žena, glumcem Canom Yamanom.