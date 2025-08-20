Najseksi novinarka u izazovnom izdanju ostavlja bez daha: Diletta Leotta istaknula obline i vitku figuru

Najpoznatija sportska novinarka na svijetu, koja je svojim javljanjima, pričama i prilozima osvojila srca obožavatelja nogometa diljem svijeta, Diletta Leotta ostavila je bez daha u novoj odvažnoj kreaciji. Zanosne fotografije sa Sicilije odišu seksepilom, luksuzom i čistim užitkom
Sportska novinarka Diletta Leotta, koju su prozvali najseksi novinarkom na svijetu, još jednom je obranila tu titulu novim fotografijama javljajući se sa Sicilije. Impresivnu liniju i obline je pokazala u prozirnoj crnoj haljini s čipkastim aplikacijama i dubokim V‑izrezom, korzetnim vezanjem sprijeda i strateškim izrezima savršeno koja naglašava siluetu i donosi maksimalan večernji glamur.
Glavnu riječ vodi dramatična konstrukcija haljine, dok mediteranska pozadina palmi i toplo noćno svjetlo pojačavaju 'wow' efekt na svakoj fotografiji.
Podsjetimo, Diletta je u braku s njemačkim nogometnim vratarom, Lorisom Kariusom za kojeg se udala u lipnju 2024. godine u Vulcanu na Liparskom području, a kćerkicu Ariju dobili su u kolovozu 2023. godine.
Ljubila Turčina
Ranije je njezin privatni život intrigirao te je bilo puno spekulacija o vezama s poznatim nogometašima, a prije sadašnjega supruga nvodno je bila u vezi s turskim miljenikom žena, glumcem Canom Yamanom.
DILETTA I LORIS