'Najljepše doba godine' i službeno može početi: Mariah Carey našalila se na svoj račun i pustila svoj bezvremenski hit

Slavna pjevačica Mariah Carey, koju su obožavatelji proglasili 'Kraljicom Božića', objavila je u nedjelju video blagdanske tematike s kojim poručuje da je vrijeme za 'službeno najljepše doba godine'

Carey sjedi ispred svjetlucavog božićnog drvca, odjevena u prigodnu pidžamu, i nakon pogleda na ručni sat širokog osmijeha i s veseljem poručuje: 'Vrijeme je'.



Uz zvuk zvonca i početne taktove njezinog ogromnog hita 'All I Want for Christmas Is You' Carey se baca van iz kadra skokom u 'snijeg', a pred gledateljima se potom pojavljuje poruka: 'Vrijeme je! (Ali prvo obilježimo Dan zahvalnosti.)'