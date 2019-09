Najavljeno spektakularno otvorenje ciklusa Lisinski subotom

Na današnjoj je konferenciji za medije predstavljen prvi ovosezonski koncert najprestižnijeg ciklusa klasične glazbe, Lisinski subotom, u čast velikoga hrvatskog skladatelja čija djela ovih dana proživljavaju pravu renesansu!

Bilo da se radi o skladbama za orkestar, solo pjesmama ili ulomcima iz njegovih opera, namjera je istaknuti umjetničku genijalnost nesretno zapostavljenoga glazbenog velikana, koji je, unatoč životnim nedaćama i neshvaćanju, u kratkom životu upornim i neumornim stvaralaštvom ostavio snažan umjetnički trag u hrvatskoj glazbi, što će najbolje dočarati hrvatska glazbena reprezentacija:

'Mislim da je ideja koncerta puno dublja i puno važnija od same obljetnice rođenja. Baveći se tim programom, moram priznati da sam iskreno impresioniran kvalitetom te glazbe. Nije to samo hommage skladatelju, imat ćete priliku zaviriti u njegov radni stol, spoznati njegovu osobnost. Toliko ideja ima u tim djelima, toliko je znao što se može i što treba glazbom izraziti, ali se vide i maniristički trenutci kroz pozicije, modulacije. Sve skupa su to impozantna djela – živio je kraće od Mozarta, a ostavio je jedan nevjerojatan opus. Pjesme koje su pune bola i gorčine; to je njegov svakodnevni život, autobiografske činjenice' – izjavio je maestro Nikša Bareza, koji će na velikom koncertu ravnati SO i Zborom HRT-a te vrhunskim solistima.