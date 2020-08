Nadahnut nastup Amire Medunjanin u Šibeniku pratio se u jednom dahu

Na šibenskoj tvrđavi Svetog Mihovila svoj je nezaboravan koncert priredila vrhunska interpretatorica tradicionalne bosanske glazbe, Amira Medunjanin

Hvaljena glazbenica koja je ove godine objavila album 'For Him and Her' snimljen u Bostonu, oduševila je publiku svojim interpretacijama sevdalinki i tradicionalnih pjesama koje ne reproducira na konvencionalan način. Ona sa svojim suradnicima, uvijek redom vrhunskim muzičarima, istražuje nove moduse kako unaprijediti, obogatiti taj već znani jezik i dati mu magičnu, dodanu vrijednost. Amirina glazba osvojila je srca publike diljem regije, a plasirala je njen glazbeni izraz i puno dalje.