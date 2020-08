Cure detalji: Nova djevojka Brada Pitta još uvijek je u braku

Privatni život Brada Pitta oduvijek je pod povećalom javnost, a svjetski se mediji još uvijek bave njegovom novom ljubavi, lijepom njemačkom manekenkom Nicole Poturalski

Zanimljivo je da je Poturalski je i dalje u braku s Rolandom Maryjem (68), s kojim ima sedmogodišnjeg sina Emila, a izvori tvrde kako on nije nimalo ljubomoran te da imaju 'otvoren' brak.

Britanski Daily Mail piše da je Brad prvi put vidio Nicole još u kolovozu prošle godine i to u restoranu u Berlinu, koji je u vlasništvu njezina supruga. 56-godišnji Pitt navodno se na prvi pogled zaljubio u lijepu brinetu, a u Berlinu je u to vrijeme bio zbog promocije filma 'Bilo jednom u Hollywoodu'.

Brad i Nicole izašli su skupa iz privatnog aviona kojim su putovali iz Los Angelesa do zračne luke Charles de Gaulle, odakle su nastavili do manjeg aerodroma na jugu Francuske. Odsjeli su, kako se nagađa, na Bradovom imanju Château Miraval, koje su on i bivša supruga Angelina kupili 2011. godine za 67 milijuna dolara, a upravo su se tamo i vjenčali 2014. godine.