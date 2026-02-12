Dosada je učinila svoje: Blake Lively na suđenju s Baldonijem odigrala omiljenu igru

Sudski postupak počeo je u 10 sati, međutim već do 11 sati, dok je sudac išao naprijed-nazad između njezina tima i Baldonijevog, Lively je očito izgubila strpljenje. Dok je pravosudni sustav radio svojim tempom, glumica je odlučila zatražiti razbibrigu – i pozvala je svog vozača.

Lively je ranije govorila o svojoj opsjednutosti mahjongom. U prosincu je za Vogue rekla: 'Poučavam prijatelje kako igrati mahjong, iako moram naglasiti da nisam certificirana učiteljica.'

Vozač se ubrzo pojavio na vratima sudnice s njezinom omiljenom igrom u rukama, stoljetnom kineskom igrom pločica, otkriva Page Six .

'Ali znam dovoljno da naučim prijatelje igrati sa mnom, a na kraju uvijek završim tako da im poklanjam vlastiti set jer su opsjednuti i žele vježbati', dodala je.

Njezini setovi dolaze iz Oh My Mahjong brenda i koštaju do 500 dolara, dok standardni setovi koštaju oko 25 dolara.

Par pokušava postići predsudsku nagodbu u Livelynoj tužbi za seksualno uznemiravanje protiv Baldonija. Glumac je energično zanijekao sve optužbe.

Lively ga je također optužila za pokušaj 'socijalne manipulacije' kako bi 'uništio' njezinu reputaciju.