Na Doru smo se prijavili više iz zezancije, nismo mislili da će takva glazba uopće proći žiri, a na kraju su svi navijali za nas

Domaći rokeri Manntra objavili su nedavno svoj novi studijski album 'Oyka!' te će ga koncertno predstaviti i na nadolazećem 15. Pozitivnom koncertu u Domu sportova 22. studenoga. Upravo će svirka na Pozitivcu označiti početak njihove velike europske turneje, a u intervjuu za tportal pjevač Marko Matijević Sekul ispričao je ponešto o iskustvima s Dore, inozemnoj karijeri, ruskim fanovima i nadolazećim koncertima

Rijetki su domaći rock izvođači koji su se uspjeli nametnuti i izvan granica Lijepe Naše, no nakon varaždinskih metalaca Cold Snap došao je red na Manntru , hrvatsku metal atrakciju koja je napravila pravu pomutnju na ovogodišnjoj Dori osvojivši sjajno četvrto mjesto.

Kako ste se odlučili prijaviti na Doru i je li vas iznenadilo četvrto mjesto koje je osvojila vaša pjesma 'In the Shadows'?

Sve je to bio više nego dobar povod za intervjuu s pjevačem Manntre Markom Matijevićem Sekulom uoči zgusnutog rasporeda koji čeka ovaj bend u usponu.

Zanimljivo je to da je album već gotovo dva mjeseca u prodaji u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji kako bi pratio koncerte u tom dijelu Europe, a pjesmu 'Murter' Manntra je otpjevala s Michaelom Robertom Rheinom iz poznatog njemačkog benda In Extremo .

Na Doru smo se prijavili više iz zezancije. Nismo mislili da će takva glazba uopće proći žiri, a na kraju je ispalo da su svi navijali za nas. Mislim da je to upravo zbog toga što je bila sasvim drugačija i neočekivana. Znali smo da ne možemo biti u sredini... da ćemo biti ili na vrhu ili na dnu. Kockali smo se i na kraju se isplatilo.

Često nastupate i u inozemstvu - kako reagiraju na vašu glazbu? Zanimljivo je i to da imate popriličnu bazu fanova u Rusiji. Što je, po vama, recept za uspjeh u inozemstvu?

Nemojte pokušavati biti nešto što niste. Imajte svoj zvuk i radite to uporno, makar vam svi govore da odustanete. Vjerujem da je rad jedini recept za uspjeh, kao i upornost, konstanta i ta sposobnost da žrtvuješ sebe za ono što voliš. Mislim da je to recept uspjeha u svakom poslu, i ako si glazbenik ili liječnik, profesor ili sportaš... Rusija se dogodila jer smo na prva tri albuma pjevali isključivo na hrvatskom jeziku, a oni to vole. Razumiju ga poprilično i našli su se u tekstovima, glazbi i cjelokupnom dojmu benda. Ipak je Rusija naklonjena takvoj glazbi i velika je, što je prednost, ali s druge strane imaš ogromna područja koja moraš pokrivati.