Svjetska premijera u Hrvatskoj: Slikovnica Metallice uskoro u prodaji

Hrvatski fanovi Metallice prvi će u svijetu moći pročitati slikovnicu 'Abeceda grupe Metallica' (u originalu 'The ABCs of Metallica'). Slikovnica će svijetu službeno biti predstavljena 26. studenog, no u dogovoru sa samim bendom glazbena knjižara Rockmark hrvatsko će izdanje ponuditi u ekskluzivnoj prodaji dva tjedna ranije: na Interliberu, od 12. do 17. studenog, a od 26. studenog u redovnoj prodaji

Slikovnicu je u suradnji s bendom napisao Howie Abrams, za ilustracije je zaslužan Michael 'Kaves' McLeer, a nadahnuti hrvatski prijevod potpisuje Ivanka Mazurkijević. I kao da svjetska premijera nije dovoljna sama po sebi, Metallica i autor knjige dopustili su da se u hrvatsko izdanje dodaju slova kojih u abecedi engleskog jezika nema., stoji u priopćenju.