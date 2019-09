Motovun u Zagrebu: Nina Violić, Marko Škop i Leonard Cohen u Laubi

Revija odabranih filmova Motovun Film Festivala ulazi u bogat vikend. Uz filmove, gostovat će i autori Nina Violić i Marko Škop sa svojim ekipama.

Priče o ksenofobiji, otrovanim društvima i nasilju – to je tematska poveznica između dva vrlo različita filma čiji će autori osobno predstaviti svoje filmove na Motovunu u Zagrebu.

Za kratkometražni film Janje poznate glumice Nine Violić bit će to prvo prikazivanje pred zagrebačkom publikom, i to samo nekoliko dana nakon što je stigla vijest da će svoju međunarodnu premijeru imati u listopadu na festivalu BFI u Londonu. Tamo će Janje biti predstavljeno u selekciji koja je opisana kao “program odvažnih filmova koji pomiču granice i izvlače gledatelje iz zone komfora”, što je vjerojatno najbolji opis ovog petnaestominutnog filma. Njegovi protagonisti su djeca, a direktor fotografije poznati je hrvatski snimatelj s američkom adresom Vanja Černjul. Film Nine Violić na programu je u subotu 7. rujna, a pratit će ga kanadska komedija Djevojka moga brata nagrađena u Cannesu, kojom je zatvoren i ovogodišnji Motovun Film Festival.