Mladi glazbenici održali spektakularne nastupe u The Voice Kids

'Nisam znala da ima toliko snimanja', iskreno je rekla Lejla Hajdarević iz Zagreba na početku treće emisije audicija nakon što smo čuli reakcije mentora na ovu sezonu 'The Voice Kidsa'.

Marko Stanić je iz Omiša i 12 mu je godina. Kaže da 'uživa u klapskoj pismi', pjeva 'prvog tenora', za svoj gušt svira i trubu, a na prijavu u emisiju nagovorio ga je Leonardo Rados, koji ga je zajedno s pobjednikom prve sezone Marinom Vrgočem bodrio iz publike. Izvedbom pjesme 'Vilo moja' (Vinko Coce) osvojio je i publiku i mentore, a za mentora odabrao je Dadu Gopca - što mu je i bila želja.

Lejla se prvo simpatično-zbunjeno dogovorila sa samom sobom da ima 11, a ne 10 godina, a zatim priznala da će biti i glumica te malo svirati violinu, malo pjevati i tako u krug, naravno, kad odraste. Ispričala je što je važno za izvedbu pjesme, a nakon toga uronila u svoj svijet i izvela pjesmu 'I Dreamed A Dream' (Anne Hathaway 'Les Miserables'). Tri okreta mentora, mnogo komplimenata i njezin izbor da dalje nastavi u Vanninu timu.

Rina Hajvazi je devetogodišnjakinja i dolazi iz Siska, pjeva svagdje i u svakoj prigodi. Obožava svog djeda koji je vodi kamo god želi, on joj je uzor, a uči je i matematiku. Odličan izbor i izvedba pjesme 'California Dreamin'' (Sia orig. The Mamas & The Papas), ali, nažalost, nije se okrenuo nitko od mentora. Publika u studiju vrlo je razočarano reagirala - kao i njezina pratnja te navijači. Mentori su joj uputili utješne riječi i komplimente za nastup, no s Rinom se opraštamo od daljnjeg putovanja u emisiji.

Iz Velike Mlake dolazi dvanaestogodišnja Tia Paola Pervanić koja za sebe kaže da je velik borac, obožava boks i daje 110% sebe. Ne pohađa glazbenu školu, ne uzima privatne satove, sve je naučila sama, a jedine pozornice na kojima je do sada nastupala su joj automobil, dom te kuće njezinih baka. Na izvedbu pjesme 'If I Ain't Got You' (Alicia Keys) okrenulo joj se svih četvero mentora, dobila je mnogo komplimenata, a dalje nastavlja uz tim Marka Tolje.

Iz Dubrovnika je na audiciju stigla desetogodišnja Gloria Pulić. U prvoj sezoni navijala je za brata Luku - koji misli da bolje pjeva od njega i zna se prilagoditi svakoj pjesmi. Odlučila je pokazati bratu kako se nastupa i sigurno izašla na scenu. Za hrabar izbor i izvedbu pjesme 'NLO' (Miach ft. Hiljson Mandela) dobila je okrete dvoje mentora te odlučila nastaviti u Gopčevu timu.

Iz Kanade se u Solin prije pet godina, zajedno s obitelji, preselila Marica Magdalena Katić. Ima 13 godina, igra vaterpolo te voli izrađivati papirnate zmajeve. Ima osjećaj da joj daju slobodu i da se uz njih može maštati. 'Oni su hrabri, jaki i nikada ne odustaju. I ja bih htjela da sam takva', iskreno je priznala. Nastavlja u timu s Mijom kao mentoricom koja se jedina okrenula na njezinu izvedbu pjesme 'Dynasty' (Miia).

Karla Balog iz Zagreba sa svojih samo 13 godina nastupila je već na više od 30 festivala, a na svim putovanjima prati je njezina četveronožna suputnica Lu. Obožava putovanja i festivale te u budućnosti želi biti kao njezin uzor Taylor Swift. Pjesmom 'Queen Of Kings' (Alessandra Mele) dobila je okrete troje mentora, a u sljedeću fazu emisije ide u timu mentora Tolje.

Karlo Đermanović povratnik je u emisiju nakon što prošle godine nije prošao audiciju. Kaže da ga je lani trema jednostavno 'pojela', a ove je zaista spreman. Ima 13 godina i dolazi iz Samobora. Pjesma Marka Tolje 'Tišina' donijela mu je i mjesto u njegovu timu.

Izvedbom tradicionalne pjesme 'Tebi majko misli lete' Nika Šunjić dobila je okrete mentora i mjesto uz Vannu kao mentoricu. Od siline emocija i suza pjesmu nije uspjela završiti, no dobila je golemu podršku publike. Dolazi iz Mostara i 12 joj je godina, bolje joj leže brže pjesme, no odlučila je ispuniti želju svojem ocu i otpjevati emotivnu baladu.

Ana Ajduković je četrnaestogodišnjakinja iz Vukovara, a u studiju je izazvala potpuno oduševljenje otpjevavši pjesmu 'Kao u snu' (Tony Cetinski). Svi su se mentori okrenuli, Tolja je blokirao Vannu, publika je Ani dala golemu potporu. Redali su se komplimenti na Anin nastup, kojoj je, kako sama kaže, glazba već sada život. Odlučila je svoje putovanje u emisiji nastaviti uz mentoricu Miju i njezin tim.

Iz Zadra na scenu dolazi trinaestogodišnja Eva Lucija Kardum, koja voli putovati i izvoditi kućne koncerte s bratom i sestrom. Usto pleše i svira violinu, a nada se da će se time i profesionalno baviti u životu. Pjesmom 'Bridges' (Alika Milova) pokušala je pridobiti mentore, no ovaj se put Eva Lucija, uz dobre želje svih u studiju i njihovu potporu, oprašta od emisije.

Franka Prižmić ima 12 godina i dolazi iz Splita. Ima četiri sestre i dva brata koji su joj i najbolji prijatelji. Svi ili sviraju ili pjevaju, osim tate koji jedini nije sluhist, kako se s njim šale. Međusobno su si velika podrška. Na izvedbu pjesme 'Kuća puna naroda' (Zdravko Čolić) okrenuo se Dado Gobac, u čijem timu nastavlja putovanje.

Reprizu emisije možete gledati u nedjelju, 7. prosinca, od 17.20 sati na Prvom programu HRT-a. Na društvenim mrežama (FB, IG, TikTok), službenom YouTube kanalu i internetskoj stranici možete saznati što se sve događa iza kamera. Četvrta emisija audicija na rasporedu je iduće subote, 13. prosinca na HRT1.