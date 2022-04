Misteriozna smrt Marilyn Monroe: Ponovno otvoreno pitanje gdje je te noći stvarno bio njezin ljubavnik Robert Kennedy

Punih 60 godina nakon smrti okolnosti u kojima je preminula Marilyn Monroe još uvijek su obavijene velom tajni. Novi Netflixov dokumentarac ponovno u središte pozornosti vraća kontroverznu smrt američke miljenice Marilyn Monroe, ali i postavlja pitanje gdje je u noći u kojoj si je navodno oduzela život bio njezin ljubavnik Robert Kennedy, tadašnji američki ministar pravosuđa

Novi Netflixov dokumentarac 'The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes', odnosno 'Misterij Marilyn Monroe: Izgubljene snimke', koji je dostupan za streaming na toj platformi, aktualizira nikada riješen misterij o smrti američke glumice Marilyn Monroe .

Iako je policijska uprava Los Angelesa nazvala njezinu smrt 'vjerojatno slučajnom', a mrtvozornik Los Angelesa rekao da se radi o 'vjerojatnom samoubojstvu', drugi su pak bili uvjereni da iza toga stoje Bijela kuća i Kennedyjevi.

Nije neka tajna to da je Monroe ljubovala ne samo s nekadašnjim predsjednikom Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem, već i s njegovim bratom Robertom, ministrom pravosuđa. Iako je veza glumice i JFK-a s prekidima trajala od 50-ih godina prošlog stoljeća, još dok je on bio široj javnosti nepoznat senator s Istočne obale, intenzivirala se za vrijeme njegovog predsjedničkog mandata početkom 60-ih. No nije samo JFK bio slab na fatalnu plavušu. S njom je također u izvanbračnoj vezi bio njegov brat Robert. Nagađa se da su s njom u krevetu dijelili i više toga od strasti te joj otkrili neke od gorućih državnih pitanja, tajne koje nikako nisu trebale dospjeti do neželjenih ušiju.