Kako je umrla Marilyn Monroe i zbog čega su okolnosti njezine smrti zataškane

Marilyn Monroe , glumica koja se proslavila ulogama zavodljivih plavuša preminula je 1962. no njezina je smrt još uvijek predmetom brojnih spekulacija

Ovo su samo neka od pitanja kojima se bavi Netflixov novi dokumentarni film, 'The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes', odnosno 'Misterij Marilyn Monroe : Izgubljene snimke' koji je sada dostupan za streaming na platformi. Temeljen na ažuriranom bestseleru istraživačkog novinara Anthonyja Summersa, 'Goddess: The Secret Lives of Marilyn Monroe', ovaj uzbudljivi dokumentarni film sadrži dosad nikad prikazane snimke intervjua s onima koji su Marilyn dobro poznavali.

Tu su i stari intervjui s Johnom Hustonom i holivudskom elitom koji upotpunjuju slagalicu života i prerane smrti Marilyn Monroe koja je bila u braku tri puta, a imala je brojne ljubavne afere s poznatim muškarcima: Yves Montand, Frank Sinatra, Marlon Brando, Yul Brynner, Elia Kazan, Nicholas Ray, mafijaš Sam Giancana...

'Bila je nevjerojatno usredotočena. Radila je nevjerojatno naporno. Bila je višedimenzionalno, divno, nevjerojatno ljudsko biće', kaže redateljica Emma Cooper.

Kad je Cooper počela s projektom, jedan drugi Monroein biograf rekao joj je da se 'pripremi jer će biti potpuno zaokupljena s Marilyn. 'Svi koji pokušavaju ispričati njezinu priču to rade', prisjeća se Emma.

'Bila sam isprva da uvjerena da neću. A onda sam nekoliko godina kasnije ovdje s njezinom tetovažom na ruci. Ona je sada veliki dio mog života. Obožavam ju', rekla je redateljica ovog uzbudljivog dokumentarca čija je premijera upravo danas na Netflixu.