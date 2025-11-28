MODNI SPEKTAKL

Minea zablistala u haljini koja neodoljivo podsjeća na vjenčanicu

D.A.M.

28.11.2025 u 10:51

Renata Končić Minea
Renata Končić Minea Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
U četvrtak je održana humanitarna modna večer 5. Dubrovnik Fashion Ball koji je ponovo potvrdio da vrhunska moda i humanitarni angažman čine savršen spoj. Posebnu pažnju je privukla pjevačica i voditeljica Renata Končić Minea

U dubrovačkom hotelu održao se Fashion Ball 2025. modni događaj koji je okupio 11 hrvatskih dizajnera i modnih kuća koji su zajedno donirali haljine za licitaciju, a prihod od toga i donacija namijenjen je Udruzi Dva skalina, zaslužnoj za podršku djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom iz Dubrovnika.

Na modnoj reviji gošća je bila Renata Končić Minea koja je očarala publiku ne samo svojim glasom nego i izgledom. Haljina koju je nosila, zbog svoje boje i kroja, nalikovala je nevjerojatno minimalističkoj vjenčanici, a zbog svoje super linije i ljepote, mogla je lako kročiti pistom poput profesionalne manekenke.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Neven Bučević, Cropix

Sanjala o svojoj

Minea je svojedobno progovorila na temu vjenčanice. Izavila je da je 'već kao dijete znala kakvu će imati vjenčanicu - naprijed kraća, odozada duža' poput haljine iz pjesme 'November Rain' od Guns'n'Rosesa'. Kako nikad nije iznosila detalje vezane uz svoj privatni život, nije poznato je li sad u vezi i sprema li se možda na vjenčanje.

Renata Končić Minea
  • Renata Končić Minea i Jadranka Pezo
  • Renata Končić Minea i Jacques
  • Renata Končić Minea i Jacques
Renata Končić Minea Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL

