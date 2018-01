Meryl Streep ruši sve rekorde: Stigla 21. nominacija za prestižni kipić

Kada se 4. ožujka otvori koverta, za kategoriju glavne ženske uloge, oči većine uzvanika, ali i televizijskih gledatelja, biti uperena u Meryl Streep. Ukoliko prezenteri pročitaju njezino ime, slavna će glumica osvojiti četvrti Oscar u svojoj bogatoj karijeri, i tako se izjednačiti s Katharine Hepburn

Slavnoj glumici uspjelo je ono što nikome do sada nije - srušila je sama svoj rekord, nakon što je po 21. put nominirana za Oscara u kategoriji najbolje glavne glumice. Ova nominacija stigla je Meryl Streep zahvaljujući nevjerojatnoj izvedbi Katherine Graham u filmu 'The Post' .

Oscare je za sada dobila zahvaljujući ulogama u filmovima: 'Kramer protiv Kramera' iz 1979. godine, 'Sofijin izbor' iz 1982. te 'Željezna Lady' iz 2011. Od tada, četiri je nominacije dobila za filmove 'Kolovoz u okrugu Osage', 'Into the Woods', 'Neslavno slavna Florence' te sada za 'The Post'.