Ova serija apsolutni je favorit ovogodišnjeg Emmyja, a vole je i kritičari

Iza nje, slijedi Batmanov spin-off s HBO Maxa 'The Penguin' sa 24 nominacije, dok su u kategorijama komedije najviše uspjeha ostvarile serije 'Hacks' i 'The Bear'. Svečana dodjela nagrada Emmy održat će se 14. rujna u Los Angelesu.

Ova mračna SF drama vodi među kandidatima za nagradu Emmy, televizijski pandan Oscaru, s impresivnim brojem nominacija. Serije 'The White Lotus' (HBO Max) i 'The Studio' (Apple) izjednačene su s po 23 nominacije.

Komedije 'Hacks' i 'The Bear' predvode svoje kategorije s 14, odnosno 13 nominacija.

Treba spomenuti i kako The Last Of Us ima 16 nominacija, Andor 14, a potresna serija Adolescence 13 nominacija.

Iako je 'Severance' ovogodišnji rekorder, povijesni rekord drži serija Igra prijestolja, koja je 2019. godine bila nominirana u čak 32 kategorije.

Nakon prošlogodišnjeg uspjeha japanske povijesne serije 'Shogun' s 18 Emmyja, ovogodišnja dramska konkurencija donosi veću raznolikost. 'Severance', u kojoj zaposlenici biotehnološke tvrtke Lumon imaju kirurški 'podijeljena' sjećanja na posao i privatni život, očito je rani favorit, a glavni glumac Adam Scott nominiran je za najbolju glavnu mušku ulogu.

Mračno ozračje

'Severance' je distopijska znanstveno-fantastična triler serija koja istražuje granicu između poslovnog i privatnog života -doslovno. Zaposlenici Lumon Industries prolaze kroz 'severance' proceduru: njihova memorija se kirurški dijeli na 'innie' (radno ja) i 'outie' (privatno ja). Na poslu se ne mogu sjećati svog privatnog života, a izvan posla nemaju pojma što rade u uredu. Takva egzistencija otvara pitanja identiteta, kontrole i gubitka autonomije.

Osim Adama Scotta glume i Britt Lower, Patricia Arquette, John Turturro, Christopher Walken, Zach Cherry, Dichen Lachman, Tramell Tillman i dr.