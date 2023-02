Mentorice iz 'Plesa sa zvijezdama' otkrile tamnu stranu sporta: 'Ljudi misle da je to tako lako'

Poznate mentorice popularnog plesnog showa otkrile su tamnu stranu plesa. Valentina Walme i Gabriela Pilić uvijek su nasmijane te šire pozitivnu energiju, a mnogi ne znaju o bolovima koje trpe tijekom plesnih natjecanja i brojnih treninga

Valentina Walme poznato je ime u svijetu plesa jer time se bavi još odmalena. Mnogi ljubitelji plesa oduševljeno su je gledali kako nastupa na raznim koncertima poznatih hrvatskih, ali i regionalnih plesača. Surađivala je sa Severinom na turneji 'The Magic Tour' 2019, Frankom Batelić, Dinom Merlinom i mnogim ostalim pjevačima, a široj javnosti poznata je kao mentorica u show-u 'Ples sa zvijezdama'.

Iako nitko ne bi rekao, prije početka prošle sezone Valentina nije ni znala hoće li moći nastupati u natjecanju s Pedrom, no unatoč ozljedama i preporučenom mirovanju, odlazila je na treninge, odradila je vrhunski posao i izdržala do same pobjede.

Plesačke muke na Instagramu je podijelila i Gabriela Pilić. S glumcem Slavkom Sobinom 2019. godine pobijedila je u showu, a prošle godine nastupala je s glumcem Markom Petrićem, zaručnikom Valentine Walme.