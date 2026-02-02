Melania otkrila zašto se Barron vratio kući: 'Stalno morate biti uz svoje dijete'

Melania Trump progovorila je o izazovima roditeljstva te otkrila koliko je posvećena svom 19-godišnjem sinu Barronu koji studira na prestižnoj Poslovnoj školi Stern

Melania Trump nedavno je u sklopu promidžbe svog dokumentarca 'Melania' progovorila o roditeljskim izazovima s kojima se susreće, pri čemu je posebno naglasila koliko je predana odgoju svog 19-godišnjeg sina Barrona.

U iskrenom razgovoru za Fox Business, bivša prva dama istaknula je važnost prisutnosti u životu mladih odraslih osoba. 'Morate stalno biti uz svoje dijete, pogotovo kad vas treba, posebno u Barronovim godinama', navela je Trump za Fox Business pojasnivši kako majka mora biti stalno dostupna svojoj djeci, osobito u osjetljivim razdobljima poput onih kroz koja trenutno prolazi Barron - period tranzicije iz adolescencije u odraslu dob kada je roditeljska potpora neophodna.

Barron Trump trenutno je student druge godine prestižne Poslovne škole Stern pri Sveučilištu u New Yorku, no proces potpunog osamostaljenja još nije završio. Zanimljivo je da je mladi Trump u rujnu donio odluku o povratku u roditeljski dom - preselio se iz studentskog života na Manhattanu natrag k roditeljima te nastavio obrazovanje u washingtonskoj podružnici NYU-a, što mu omogućuje da ostane blizu obitelji.

