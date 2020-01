Harryjeva žudnja za slobodom dotukla je princa Charlesa, ali i otkrila pravu istinu o njihovom odnosu

Od svih članova kraljevska obitelji jedna je osoba koja je najviše povrijeđena zbog svega što su Meghan Markle i princ Harry učinili. Ne, nije riječ o baki, kraljici Elizabeti, kao ni bratu i šogoru princu Williamu, već o budućem britanskom kralju, princu Charlesu, kojeg je cijela situacija itekako pogodila, a to nije prvi put

U tim, za njega najtežim trenucima, svaki je put, osim ovog, bio upravo princ Harry , čija mu je prisutnost dala veliku utjehu, a sve to imalo utjecaj na jačanje veze između oca i sina, stoga je sve ovo za njega bio itekako veliki šok.

Vjerojatno jedina utjeha, kada je saznao što Meghan i Harry smjeraju, bila mu je ta da je u to vrijeme bio u Birkhallu u Škotskoj, dovoljno daleko od kraljevske drame. To mjesto inače za Charlesa ima itekako važno značenje, na poznatim brdima iznad kraljevskog imanja u Balmoralu Charles je već bio u najtežim trenucima - 2002. kada je preminula njegova voljena baka, Kraljica Majka , a tamo je doznao i vijest da je princeza Diana poginula u Parizu.

Koliko je Charles bio naklon svojem mlađem sinu pokazalo se odavno, osim što je tolerirao sva njegova pijančevanja, koja su uredno završavala na naslovnicama svjetskih tabloida, upravo su njemu Meghan i Harry došli uoči vjenčanja i zamolili ga za pomoć. Naime, javnost nije bila sretna da u kraljevsku obitelj ulazi osoba koja je već bila u braku. U toj situaciji uskočio je Charles i uvjerio kraljicu da im dopusti vjenčanje. ‘Charles je nagovorio svoju majku kako bi pomogao sinu oko svega što on nije uspio za sebe napraviti kada se ženio za Camillu, rastavljenu ženu, i to u crkvi’, otkrio je njegov prijatelj.

No Charles nije na tome stao. Na samom vjenčanju, kada se doznalo da Meghanin otac neće prisustvovati istom, upravo je on odveo snahu do oltara i predao je sinu. Financirao je osim raskošnog vjenčanja i dizajnerske vjenčanice, i unutarnje uređenje Frogmore Cottagea, sve kako bi Harry i Meghan mogli čim prije useliti u nju, ali i dopustio da se u kraljevskim dužnostima u potpunosti odvoje od Williama i Kate.