U priopćenju poslanom u nedjelju navečer urednicima, princ Harry i Meghan Markle prekidaju veze s četiri vodeća tabloida u Ujedinjenom Kraljevstvu, isključujući svaki oblik suradnje, čak i potvrđivanja informacija

Vojvoda i vojvotkinja koji su se sa sinom Archiejem u ožujku preselili u Los Angeles kažu kako se u osnovi ne slažu sa stilom izvještavanja The Suna, The Daily Maila, The Mirrora i The Expressa. Harry i Meghan tvrde kako su ovi tabloidi razdvojili živote brojnih ljudi.

Par navodi kako se njihova nova medijska politika ne odnosi na sve medije, već znači da više neće komunicirati niti odgovarati na bilo kakve upite ova četiri britaska izdanja.

Pred britanskim sudom ovoga tjedna održat će se prvo saslušanje u slučaju tužbe Meghan Markle protiv Associated Newspapers, izdavačke kuće koja stoji iza Mail on Sunday. Vojvotkinja od Sussexa tužila je Mail on Sunday zbog objavljivanja izvoda iz 'privatnog i povjerljivog' pisma koje je poslala ocu u kolovozu 2018. godine, tri mjeseca nakon vjenčanja s princem Harryjem.