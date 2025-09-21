McConaughey dao zanimljiv savjet: Evo što nikad ne smijete raditi u spavaćoj sobi

Matthew McConaughey otkrio je svoj tajni savjet za uspješan brak, a uključuje - bračni krevet manjih dimenzija .

Razgovarajući s Fox News Digital, Matthew (55) koji je oženjen za Camilu Alves više od desetljeća, rekao je da parovi s jako velikim krevetima trebaju razmisliti o daleko manjim dimenzijama.

'Probudim se jedno jutro... gledam tamo, a Camila je udaljena od mene kao da smo na suprotnim stranama nogometnog igrališta. Onda navečer ako želite nešto, to je nemoguće', u svom je stilu rekao slavni glumac.

Tajna uspješnog braka

Autor knjige 'Poems & Prayers' dodao je: 'Ti prokleti king-size kreveti nisu dobri za brak. Riješite se tog gada'.

'Tako smo uzeli queen-size krevet, manjih dimenzija gdje smo rame uz rame', nastavio je Matthew. 'Kažem vam, to je dobro za vaš brak', savjetuje omiljeni holivudski glumac.