McConaughey dao zanimljiv savjet: Evo što nikad ne smijete raditi u spavaćoj sobi

Matthew McConaughey otkrio je tajnu svog 13-godišnjeg braka sa suprugom Camilom, ali i ulogu koju u tome igra njihov bračni krevet
Razgovarajući s Fox News Digital, Matthew (55) koji je oženjen za Camilu Alves više od desetljeća, rekao je da parovi s jako velikim krevetima trebaju razmisliti o daleko manjim dimenzijama.
'Probudim se jedno jutro... gledam tamo, a Camila je udaljena od mene kao da smo na suprotnim stranama nogometnog igrališta. Onda navečer ako želite nešto, to je nemoguće', u svom je stilu rekao slavni glumac.
Tajna uspješnog braka
Autor knjige 'Poems & Prayers' dodao je: 'Ti prokleti king-size kreveti nisu dobri za brak. Riješite se tog gada'.
'Tako smo uzeli queen-size krevet, manjih dimenzija gdje smo rame uz rame', nastavio je Matthew. 'Kažem vam, to je dobro za vaš brak', savjetuje omiljeni holivudski glumac.
Oskarom nagrađeni glumac također je naglasio važnost davanja prioriteta romantičnoj vezi, čak i usred svakodnevnih roditeljskih obveza.
'Ne možete 100 posto živjeti s djecom kao roditelj. Morate se sjetiti da je jedan od najboljih primjera koji možete dati djeci o tome kako tretirati ženu ili muškarca ili nekoga u koga se na kraju zaljube upravo to kako tretirate njihovu majku i kako majka tretira oca', rekao je Matthew koji je upoznao Camilu, manekenku, poduzetnicu i filantropkinju, u noćnom klubu u L.A. davne 2006. godine.
'Pojavila se i prošla slijeva nadesno pred mojim očima kroz taj klub', glumac je ispričao jednom prigodom za People o njihovom prvom susretu. 'Kao da je lebdjela. I nisam rekao 'Tko je to?' Rekao sam 'Što je to?' I onda sam se predstavio. Od te večeri ne želim provoditi vrijeme ni s jednom drugom ženom. Imamo ljubav koju nikad ne dovodimo u pitanje', rekao je Matthew.
Par se vjenčao 2012. godine nakon šestomjesečnih zaruka. Kasnije su dobili troje djece: Levija, Vidu i Livingstona.