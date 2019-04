Marko Grubnić pamtit će valcer iz 'Plesa sa zvijezdama' do kraja života

View this post on Instagram

Dragi moji, dok sam živ pamtit ću ovaj Bečki valcer i emociju koju sam imao dok sam ga plesao. Ovo je sve na svijetu. Isplatila su se sva odricanja, svi bolovi, treninzi i sve suze, samo za ovaj trenutak, i samo za ovaj osjećaj, toliko sam sretan i ponosan na sebe jer sam plesao cijelim svojim bićem, plesao sam iskreno od srca i iz najčišćeg djela svoje duše. Dao sam sve od sebe i ovo je moja pobjeda... Hvala svima na bezbroj poruka koje ste mi poslali, puno mi znače, i hvala Vam što ste osjetili moju najiskreniju emociju... #VolimVas 💞 #proud #DancingWithTheStars #fairytale #waltz #10 #10 #10 #9 = 3️⃣9️⃣ ⭐️🏆⭐️