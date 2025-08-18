ZDRAVLJE PRIJE SVEGA

Marko Bošnjak povlači se s društvenih mreža: 'Ovo je pauza, nužna za moju dobrobit'

I. B.

18.08.2025 u 21:30

Marko Bošnjak
Marko Bošnjak Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
Pjevač Marko Bošnjak, koji je ove godine predstavljao Hrvatsku na Eurosongu u Baselu s pjesmom 'Poison Cake', objavio je da se na neko vrijeme povlači s društvenih mreža te je obrazložio što ga je na to navelo

'Moram biti potpuno iskren s vama. Proteklu godinu vodio sam bitke koje nitko zapravo nije vidio. Mržnja, ismijavanje i pritisak doveli su me do najniže točke, a ponekad sam osjećao i potrebu da potpuno odustanem. Ali još uvijek sam ovdje. Svima koji su me podržavali: hvala vam. Odveli ste me dalje nego što znate. Onima koji su me pokušali slomiti: natjerali ste me da se osjećam bezvrijedno, netalentirano i suicidalno, ali odbijam dopustiti da to bude kraj moje priče', započeo je Marko Bošnjak svoju objavu na Instagramu.

Naglasio je potrebu da zaštiti svoje mentalno zdravlje te je dodao: 'Zasad se povlačim s društvenih mreža. Moram se izliječiti, zaštititi svoje mentalno zdravlje i usredotočiti se na stvaranje. Moje obećanje vama ostaje isto: završit ću i isporučiti ovaj album. Nosit će svaki dio mene koji je bio slomljen i svaki djelić snage potreban za preživljavanje. Svima koji ovo čitaju i osjećaju se kao ja: niste sami. Život može biti nepodnošljivo težak, ali molim vas, izdržite. Čak i kada se čini nemogućim, vaša priča još nije završena', dodao je.

Zatim se obratio svojoj zemlji: 'Mojoj zemlji Hrvatskoj: uvijek ću se boriti protiv homofobije, okrutnosti i mržnje. Postojim i nastavit ću postojati kao oblik prosvjeda. Ovo nije zbogom zauvijek. Ovo je pauza, nužna za moju dobrobit. Do tada, molim vas, pazite na sebe i znajte da vaša bol također može postati vaša snaga. S ljubavlju, M.', napisao je i zaključio: 'Vratit ću se'.

Marko Bošnjak na Eurosogu Izvor: Profimedia / Autor: SEBASTIEN BOZON / AFP / Profimedia

Planira odseliti iz Hrvatske

Marko je nedavno otkrio da s dečkom, tajanstvenim Španjolcem, planira odseliti iz Hrvatske. 'Nismo u vezi na daljinu. Od samog početka bilo mi je važno da budemo fizički prisutni jedno drugome i rekao sam da takav odnos ne bih mogao graditi izdaleka. On se tada preselio u Hrvatsku i od tada živimo zajedno u Zagrebu', otkrio je za Story.

Dom u Zagrebu, međutim, uskoro planira napustiti.

'Planiram se preseliti izvan Hrvatske, ali ovoga puta idemo zajedno. Upoznali smo se u Zagrebu, gdje je došao posjetiti zajedničkog prijatelja. Ne bih rekao da je to bio sudbonosni trenutak, ali odmah sam osjetio nešto jako dobro u njemu. Ima tu rijetku smirenost i toplinu koja me privukla', priznaje.

