Marko Bošnjak prvi puta objavio fotografije s dečkom: Evo gdje je s tajanstvenim Španjolcem

Hrvatski pjevač Marko Bošnjak otkrio je da sa svojim dečkom uživa na plovidbi jahtom duž Jadrana

Pjevač Marko Bošnjak, koji je predstavljao Hrvatsku na ovogodišnjem Eurosongu, prvi je put na društvenim mrežama podijelio fotografiju sa svojim partnerom.

Marko Bošnjak s dečkom plovi Jadranom Iako je već ranije otkrio da je u vezi sa Španjolcem, s kojim živi u Zagrebu, tek je sada na Instagramu objavio prve zajedničke fotografije.

Prizori su otkrili da par uživa u plovidbi Jadranom, na kojem zajednički provode svoj godišnji odmor. Marko je s misterioznim Španjolcem u vezi već dvije godine, a u komentarima ispod objave dobio je niz pozitivnih komentara i lijepih želja za uspješan nastavak veze.

