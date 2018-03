Marcus & Martinus u Zagrebu održali koncert, potpisivali albume i igrali nogomet na Dinamovom stadionu

Marcus & Martinus su u Menart multimedijalnoj knjižari u Avenue Mall Zagreb potpisivali albume 'Moments'. Veliki broj obožavatelja i obožavateljica je gromoglasnim vriskom oduševljenja pa i suzama radosnicama dočekao svoje idole pri ulasku u prostor za potpisivanje, a neki su ih čekali već od 9 sati ujutro

Uz pjesme s albuma 'Moments', u 13:00 počelo je potpisivanje albuma, a norveške teen zvijezde su bile oduševljene dobrodošlicom i mnogobrojnim vjernim obožavateljima.

Vriska, suza, ljubavi i istinske sreće nije manjkalo niti na rasprodanom koncertu u Domu sportova. Energični i simpatični šesnaestogodišnjaci su održali koncert u sklopu turneje 'Monets Tour 2018', a publika je pokazala kako poznaje baš njihov cijeli opus, od hita 'Like It Like It' pa preko pjesama s albuma 'Moments' i 'Together'

Jutros su Marcus & Martinus pokazali da ne znaju samo pjevati već i da znaju igrati nogomet te da prate i hrvatske igrače. S velikim su uzbuđenjem stigli su na trening U-16 momčadi Dinama s kojom su odradili zanimljivo druženje. S mladim igračima su odigrali challenge pogađanje prečke, odigrali utakmicu na mini golove, dok je na kraju uslijedilo izvođenje jedanaesteraca. U igri im se pridružio i otac Kjell-Erik Gunnarsen koji je također s njim na tuneji.