Maja Šuput u stilu Donatelle Versace: 'Biti pjevačica znači i nametati trendove'

Vjerna hrabrim i šarenim odjevnim kombinacijama na koje smo od nje navikli, pjevačica je ponovo oduševila fotografijom u maloj, šljokičastoj haljini, a look je upotpunila upečatljivim žutim, prozirnim čizmama te jačim make-upom. Maja Šuput ponovo ima i dugu kosu ponovo koja joj odlično pristaje, a u pauzama između mnogobrojnih nastupa i kratkih odmora za tportal je otkrila svoje velike planove

A post shared by majasuput (@majasuput) on Aug 13, 2018 at 3:23am PDT

A post shared by majasuput (@majasuput) on Aug 13, 2018 at 7:03am PDT

'Sad su jako popularna ta upečatljiva sjenila sa svjetlucavim pigmetnima, a moja Bella make up tako da je odradila divan posao sa zelenom svjetlucavo haljinom i prepopularnim prozirnim čizmama koje sad imam u svim bojama zahvaljujući svom Marku Grubniću. Bijelu traper jaknu sa zakovicama skinula sam na sminanju. Pomaknuli smo granice jer svaka emisija donosi moju kompletnu transformaciju. Obožavam takve modne iskorake i to da se svaki dan mogu kostimirati. Biti pjevačica znači nametati trendove svojoj publici u nadi da će im se to svidjeti', pohvalila nam se Maja.

Slobodnog vremena - nema. 'Cijela godina mi je puna nastupa, a ljeti imam jedan dan stanke u tjednu i onda se taj jedan dan ne vraćam doma jer ga iskoristim da u gradu u kojem jesam ili u koji idem, ostanem na moru. Krenula sam početkom srpnja i do rujna ne stajem i nema povratka kući', kaže pjevačica.

Nedavno je Maja, kao prva izvođačica kod nas lansirala šilterice s nazivima svojih pjesama koje fanovi doslovno razgrabe na njezinim nastupima. 'Kape su must have proizvod i jako se dobro prodaju u svakom gradu. Jako je lijepo vidjeti da publika na koncertima nosi kape 'Maja do jaja, ilegalno, lopove. Izbacili smo to bez previše pompe, ali su fanovi oduševljeni. Trenutno se kape mogu kupiti samo na koncertima, a od rujna pokrećem beliki brend pod svojim imenom. Bit će otvoren veliki online shop i bit će u ponudi raznih drugih proizvoda vezanih uz mene, čak i nekoliko 'ozbiljnih' na kojima sam radila zadinjih šest mjeseci', najavila je naša ponajbolja zabavljačica na estradi.