Maja Šuput kroz smijeh otkrila planira li proširiti obitelj

'Ne može dočekati, svako jutro kaže ekipa, ekipa, muzika, moraš mu pustiti muziku. Sluša Coldplay, samo Coldplay do vrtića. I onda uđe unutra, tamo ima neke svoje cure, miljenice. One njega maze, jer on ima dugu kosu, njima je nevjerojatno dečko s dugom kosom ', ispričala je Maja dodavši da dječak gušta u vrtiću.

Na pitanje priželjkuje li još jedno dijete, Maja je odgovorila niječno uz smijeh: 'Ne, ne priželjkujem. Naša reprodukcija je završila. Ne, ne.'

Tročlana obitelj popularne pjevačice živi vrlo aktivan život, a Maja ne skriva kako je uz supruga pronašla mir. Otkrila je da se nikad nisu posvađali te da žive vrlo skladan bračni život: 'On ti je jednostavno, to su ti ti ljudi iz Istre. On je miran. On naprosto kad vidi da sam ja kao nešto hhhh, on samo šuti. A ja bih da on kaže nešto. On je baš ono Jin i Jang i to je sjajno', rekla je.