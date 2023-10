Maja Šuput je na godišnjem: Evo kud putuje sa svojim Nenadom i Bloomom

'Dok je Bloom bio još u trbuhu često smo pričali muž i ja kako bi bilo sjajno da nam dijete bude zaljubljenik u putovanj. I zaista do sada je već bio na 2 prekoocenska putovanja, puno europskih i domaćcih i stvarno bio savršen suputnik. Posljednjih 7 dana mu govorimo kako opet ide na put. I posljednjih 7 dana samo govori kako ide na put... doslovno od jutra do mraka. Dakle onaj tren kad je vidio aerodrom i shvatio da kreće, dogodila se takva erupcija sreće i uzbuđenja kakva se vidi samo kod pravih putoholičara', opisala je Maja Šuput preslatke prizore uoči ulaska u avion.

Kad su poletjeli pohvalila se kamo sada putuju. 'A sad treba odguliti jos 12 sati u komadu. Ako ništa drugo, ne može biti udobnije i ljepše. Miami here we come', poručila je pjevačica.