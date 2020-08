Maja Šuput i njezin suprug Nenad Tatarinov imaju poseban razlog za slavlje: 'Kad sam se najmanje nadala'

Naša najzaposlenija pjevačica Maja Šuput ne krije sreću što je u njezin život prije nekoliko godina ušetao Nenad Tatarinov, danas njezin suprug i poslovni partner. Za ove je golupčiće danas poseban dan koji su proslavili u divnom okruženju

‘Žena u mojim godinama točno zna što želi, a još više zna što ne želi! Tako da je meni to bilo vrlo jednostavno, really. Jako smo se brzo našli, a on je bio vrlo brz i ekspeditivan po tom pitanju! Kao 'to je to'. Moje i gotovo', govorila je Maja na početku svoje romanse koja je brzo odjeknula u medijima i izazvala veliko zanimanje javnosti.