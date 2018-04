Ma kakav spoj na slijepo, ovo je prava istina o prvom susretu Meghan Markle i princa Harryja

Već mjesecima javnost sluša priču kako su se britanski princ Harry i Meghan Marke upoznali na spoju na slijepo, koji je dogovorio zajednički prijatelj. Iako su do sada tvrdili kako nisu bili svjesni što ih čeka te večeri, čini se da su ipak bili dobro pripremljeni

'Meghan me toga dana nazvala i kazala kako ide na spoj s princom Harryjem. Odmah sam pomislila kako joj princ neće moći odoljeti i kako će ta ljubavna priča dobiti svoj nastavak', započela je u svom intervjuu 52-godišnjakinja koja Meghan poznaje godinama.

'Dugo sam u ovom poslu i već znam procijeniti ljude. Meghan se na samom početku pokazala kako izuzetno topla i draga osoba, a ona zaista i je takva. To ili imaš u sebi ili nemaš, a ona je rođena s time. U to vrijeme još je bila u vezi s Coryjem Vitiellom, kanadskim kuharom, no bilo je očigledno kako je ta veza pri kraju i kako ne funkcioniraju. Ona je već prošla jedan razvod i nije htjela ponovno proživjeti isti scenarij. Jasno je znala što želi. Htjela je u dogledno vrijeme skladan brak i djecu', objašnjava Cowne u nastavku.

Spoj na slijepo s Harryjem nije bio u punom smislu baš takav kako su ga plasirali javnosti. Meghanina agentica tvrdi kako je glumica znala s kime će se sastati te večeri te da je imala vremena proučiti ga prije spoja.