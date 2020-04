Nekadašnja manekenka, a danas uspješna poduzetnica Ljupka Gojić Mikić posljednje tjedne kao i ostatak Hrvatske krati u svom domu s obitelji. Vrijeme krati listanjem albuma sa 'starim' uspomenama koje je odlučila objaviti na Instagramu

Ljupka Gojić Mikić proputovala je cijeli svijet. Već s 18 godina letjela je s jednog na drugi kraj - od New Yorka do Brazila, pa u džunglu na snimanje modnih editorijala, a onda u Pariz, London, Berlin, Milano da bi se vratila u New York i sve to u samo dva tjedna.