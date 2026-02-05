'Ljudi, je l’ to moguće?': Maturant stigao do 34.000 eura u 'Milijunašu' - i ide dalje

U najnovijoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?' gledatelje je posebno impresionirao maturant Đuro Hameršak , koji je s 13 točnih odgovora stigao do osvojenih 34.000 eura i izborio nastavak natjecanja u sljedećoj emisiji.

Smiren nastup i dobar osjećaj za rizik

Đuro Hameršak, učenik zagrebačke Klasične gimnazije, već se u 'Najbržem prstu' istaknuo znanjem, a u glavnoj igri potvrdio je da mu odgovaraju i pritisak i brze odluke. Kroz pitanja je prolazio sigurno, a džokere koristio promišljeno.

Prvi džoker iskoristio je na sedmom pitanju, a do drugog praga stigao je uz pomoć telefonskog poziva ocu, koji mu je pomogao kod pitanja o Barnardovoj zvijezdi. Publika mu je pak pomogla na 12. pitanju, kada je točno procijenio da Ivan Gundulić nije obnašao dužnost kneza Dubrovačke Republike.