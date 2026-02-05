RIZIK SE ISPLATIO

'Ljudi, je l’ to moguće?': Maturant stigao do 34.000 eura u 'Milijunašu' - i ide dalje

L.M.B

05.02.2026 u 21:23

Đuro Hameršak
Đuro Hameršak Izvor: Promo fotografije / Autor: HRT screenshot
Bionic
Reading

Maturant iz Zagreba obilježio je novu epizodu kviza 'Tko želi biti milijunaš?' i s visokim iznosom osigurao nastavak natjecanja

U najnovijoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?' gledatelje je posebno impresionirao maturant Đuro Hameršak, koji je s 13 točnih odgovora stigao do osvojenih 34.000 eura i izborio nastavak natjecanja u sljedećoj emisiji.

Smiren nastup i dobar osjećaj za rizik

Đuro Hameršak, učenik zagrebačke Klasične gimnazije, već se u 'Najbržem prstu' istaknuo znanjem, a u glavnoj igri potvrdio je da mu odgovaraju i pritisak i brze odluke. Kroz pitanja je prolazio sigurno, a džokere koristio promišljeno.

Prvi džoker iskoristio je na sedmom pitanju, a do drugog praga stigao je uz pomoć telefonskog poziva ocu, koji mu je pomogao kod pitanja o Barnardovoj zvijezdi. Publika mu je pak pomogla na 12. pitanju, kada je točno procijenio da Ivan Gundulić nije obnašao dužnost kneza Dubrovačke Republike.

Đuro Hameršak
Đuro Hameršak Izvor: Promo fotografije / Autor: HRT screenshot

Ključni trenutak večeri

Vrhunac nastupa stigao je na 13. pitanju za 34.000 eura, kada je Đuro odlučio riskirati i nastaviti igru, iako nije bio potpuno siguran u odgovor. Pitanje se odnosilo na geološki period koji je ukinut 2008. godine, a njegov izbor, tercijar, pokazao se točnim.

U studiju je zavladalo oduševljenje, a voditelj Tarik Filipović citirao je legendarnu rečenicu sportskog komentatora: 'Ljudi, je l’ to moguće?'

Donosimo popis najboljih serija 2025. godine Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal.hr

Nastavak slijedi

Tarik je na kraju emisije pohvalio Đurin pristup i nastup, poručivši mu da je već osvojio simpatije publike, bez obzira na konačan ishod. Mladi natjecatelj svoj put nastavlja u sljedećoj emisiji, gdje će otvoriti 14. pitanje za 68.000 eura.

