'Ljudi, je l’ to moguće?': Maturant stigao do 34.000 eura u 'Milijunašu' - i ide dalje

Maturant iz Zagreba obilježio je novu epizodu kviza 'Tko želi biti milijunaš?' i s visokim iznosom osigurao nastavak natjecanja
U najnovijoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?' gledatelje je posebno impresionirao maturant Đuro Hameršak, koji je s 13 točnih odgovora stigao do osvojenih 34.000 eura i izborio nastavak natjecanja u sljedećoj emisiji.
Smiren nastup i dobar osjećaj za rizik
Đuro Hameršak, učenik zagrebačke Klasične gimnazije, već se u 'Najbržem prstu' istaknuo znanjem, a u glavnoj igri potvrdio je da mu odgovaraju i pritisak i brze odluke. Kroz pitanja je prolazio sigurno, a džokere koristio promišljeno.
Prvi džoker iskoristio je na sedmom pitanju, a do drugog praga stigao je uz pomoć telefonskog poziva ocu, koji mu je pomogao kod pitanja o Barnardovoj zvijezdi. Publika mu je pak pomogla na 12. pitanju, kada je točno procijenio da Ivan Gundulić nije obnašao dužnost kneza Dubrovačke Republike.
Ključni trenutak večeri
Vrhunac nastupa stigao je na 13. pitanju za 34.000 eura, kada je Đuro odlučio riskirati i nastaviti igru, iako nije bio potpuno siguran u odgovor. Pitanje se odnosilo na geološki period koji je ukinut 2008. godine, a njegov izbor, tercijar, pokazao se točnim.
U studiju je zavladalo oduševljenje, a voditelj Tarik Filipović citirao je legendarnu rečenicu sportskog komentatora: 'Ljudi, je l’ to moguće?'
Nastavak slijedi
Tarik je na kraju emisije pohvalio Đurin pristup i nastup, poručivši mu da je već osvojio simpatije publike, bez obzira na konačan ishod. Mladi natjecatelj svoj put nastavlja u sljedećoj emisiji, gdje će otvoriti 14. pitanje za 68.000 eura.