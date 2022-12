Ljubavni brodolomi poznatih u 2022: Neki su bili burni i medijski izrazito popraćeni, a neki su to odrađivali što je tiše moguće

Svaka je godina obilježena celebrity prekidima i razvodima, a tijekom protekle godine svojim putem krenule zvijezde za koje smo mislili da će ostati zauvijek zajedno. Podsjetili smo se čiji su raskidi najviše iznenadili i tko je sve punio medijske naslovnice

Premda se katkad čini da to nije tako, i slavne zvijezde su 'samo ljudi' koji upoznaju nove osobe, ludo se zaljubljuju i misle da su pronašli 'one prave', a na kraju se razočaraju. Ovo su neki slavni parovi kojima je 2022., na ljubavnom planu, ostavila gorak okus u ustima.

Gisele Bündchen i Tom Brady

Jedan od najuspješnijih supermodela svijeta i jedan od najboljih igrača NFL-a krajem listopada su potvrdili ono što je javnost mjesecima prije nagađala. Da se razvode potvrdili su priopćenjem na društvenim mrežama. 'Blagoslovljeni smo prekrasnom djecom koja će i dalje biti središte našeg života. Do ove odluke smo došli smo nakon dugog razmišljanja. To je, naravno, bolno i teško, ali mi nismo jedini koji smo prošli to. Ljubazno vas molimo za privatnost u danima i tjednima koji su pred nama. Hvala', napisao je legendarni igrač američkog nogometa, a slično je objavila i Gisele Bündchen. Inače, vjenčali su se 2009. godine i imaju dvoje djece: Bündchen i Brady dijele dvoje djece; 14-godišnjega Benjamina i 9-godišnju Vivian, dok on ima i 15-godišnjega sina Jacka s bivšom djevojkom Bridget Moynahan.