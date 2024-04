Lijepa glumica progovorila o braku s Ewanom McGregorom, ali i tamnoj strani Hollywooda

Kako je to izgledalo u 'čekaonici prepuno oskudno odjevenih klonova', otkrila je još 2018. u svojim memoarima Busy Philipps. Među tim djevojkama sjedila je i Mary Elizabeth Winstead te je na kraju dobila ulogu u tom filmu. Kako je priznala, s njim je uvijek voljela raditi i za njega ima samo riječi hvale. No...

'Danas to ne bih ni u ludilu napravila. No u to vrijeme bilo je kao ok. Japanke? Može! Bolje otiđi na pedikuru! Može! Nisam uopće dovodila to u pitanje. Tako sam očajnički željela dobiti ulogu', priznala je u najnovijem intervjuu 39-godišnja Mary te žali samo zbog jednog - što se u mladosti nije više zabavljala pokušavajući se probiti u filmskoj industriji.