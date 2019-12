Lepa Brena završila na operaciji: 'Nikad pred svojom publikom nisam imala tajni'

Jedna od najvećih balkanskih zvijezda u zagrebačkoj Areni održala je dva koncerta za pamćenje, a više tisuća ljudi je oba dana pjevalo s njom. No, nitko nije slutio o njezinom zdravstvenom problemu, a Lepa Brena je otkrila kakvu dramu je doživjela samo tjedan dana prije

Lepa Brena je pričala o 'surovosti profesionalizma i života glazbenika' te koliko su spremni da se žrtvuju za publiku.

'Imala sam problem s desnom rukom, konkretnije s laktom desne. Počele su me smetati žice i šaraf koje mi je liječnik ugradio prije nekoliko godina kada sam slomila lakat desne ruke. Te žice su počele same izlaziti. Kako mi je to liječnik objasnio, moje tijelo je počelo odbacivati strano tijelo iz organizma. Mi smo se dogovorili da ta operacija vađenja žica dogodi 24. ili 25. prosinca međutim budući su te žice počele same izlaziti, naprosto sam donijela odluku da sedam dana prije koncerta napravim kratku operaciju. Bio je dogovor da to ostane naša mala tajna a ja sam vjerujući da ću se bro oporaviti ispričam što je bilo jer nikad pred svojom publikom nisam imala tajni', izjavila je.