Premijer pokrenuo inicijativu za povratak Mađarske na Eurosong

Mađarska bi uskoro mogla ponovno postati dio najvećeg europskog glazbeno-televizijskog spektakla. Premijer Peter Magyar najavio je da će zatražiti provjeru uvjeta za povratak svoje zemlje na Eurosong, natjecanje koje je Mađarska napustila prije sedam godina.

Tijekom nedavnog posjeta Beču Magyar je za austrijski ORF otkrio da će ministru ili državnom tajniku za kulturu povjeriti zadatak da istraži mogućnosti ponovnog uključivanja Mađarske u natjecanje.

Bez prepreka

'Nema razloga da Mađarska ne sudjeluje na ovom natjecanju', poručio je Magyar. Dodao je i da od preuzimanja dužnosti često prima upite građana vezane uz mogući povratak zemlje na Eurosong, što pokazuje da interes javnosti za natjecanje nije nestao.

Mađarska je posljednji put nastupila na Eurosongu 2019. godine, nakon čega se povukla bez službenog obrazloženja. Iako razlozi nikada nisu službeno potvrđeni, u medijima i javnosti često se nagađalo da je odluka bila povezana s tadašnjom konzervativnom politikom vlasti i neslaganjem s vrijednostima te LGBTQ+ kulturom koja se nerijetko dovodi u vezu s Eurosongom.