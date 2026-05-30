NAKON SEDAM GODINA

Premijer pokrenuo inicijativu za povratak Mađarske na Eurosong

M.D.

30.05.2026 u 14:18

Peter Magyar
Peter Magyar Izvor: EPA / Autor: FABIO CIMAGLIA
Bionic
Reading

Nakon sedmogodišnje stanke Mađarska bi se mogla vratiti na Eurosong, a inicijativa dolazi iz samog državnog vrha.

Mađarska bi uskoro mogla ponovno postati dio najvećeg europskog glazbeno-televizijskog spektakla. Premijer Peter Magyar najavio je da će zatražiti provjeru uvjeta za povratak svoje zemlje na Eurosong, natjecanje koje je Mađarska napustila prije sedam godina.

vezane vijesti

Tijekom nedavnog posjeta Beču Magyar je za austrijski ORF otkrio da će ministru ili državnom tajniku za kulturu povjeriti zadatak da istraži mogućnosti ponovnog uključivanja Mađarske u natjecanje.

Bez prepreka

'Nema razloga da Mađarska ne sudjeluje na ovom natjecanju', poručio je Magyar. Dodao je i da od preuzimanja dužnosti često prima upite građana vezane uz mogući povratak zemlje na Eurosong, što pokazuje da interes javnosti za natjecanje nije nestao.

Mađarska je posljednji put nastupila na Eurosongu 2019. godine, nakon čega se povukla bez službenog obrazloženja. Iako razlozi nikada nisu službeno potvrđeni, u medijima i javnosti često se nagađalo da je odluka bila povezana s tadašnjom konzervativnom politikom vlasti i neslaganjem s vrijednostima te LGBTQ+ kulturom koja se nerijetko dovodi u vezu s Eurosongom.

Antigoni
  • Linda Lampenius i Pete Parkkonen
  • Alicja
  • Satoshi
  • Dara
  • Lelek
    +20
Finalna večer Eurosonga Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE

Potencijalni povratak Mađarske značio bi još jedno poznato ime na popisu zemalja sudionica te bi dodatno pojačao interes za nadolazeća izdanja natjecanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ZVIJEZDA HIT SERIJa

ZVIJEZDA HIT SERIJa

Vatrena Beth u novim nevoljama: Kelly Reilly iskreno o životu nakon 'Yellowstonea' i najtežem izazovu dosad
KAKVI PRIZORI

KAKVI PRIZORI

Šime će teško na ovo ostati ravnodušan: Maja Šuput osvanula u bijeloj haljini i zavodljivoj pozi
VELIKA PROMJENA

VELIKA PROMJENA

Kći Jennifer Lopez ima novo ime, sve je otkriveno na dodjeli diploma u srednjoj školi

najpopularnije

Još vijesti