Legendarni Lil' Jimmy Reed na 9. Zagreb International Blues Festivalu

Deveto izdanje 'Zagreb International Blues Festivala' (ZIBF) donosi nam ponovo puno vrhunskog bluesa u Zagreb, a glavni izvođač je jedan od rijetkih preostalih originalnih bluesera iz Louisiane Lil' Jimmy Reed

Kada je jedne večeri mijenjao tadašnju veliku blues zvijezdu Jimmy Reeda 'zaradio' je nadimak koji ga prati do danas Lil' Jimmy Reed. Tako je krenula njegova karijera koja ga je dovela do svirke sa B. B. Kingom i Bobby “Blue” Blandom i glavnih mjesta na festivalima u Engleskoj, Irskoj, Belgiji, Nizozemskoj, Njemakoj, Danskoj, Švedskoj i Švicarskoj.

Lil' Jimmy Reed na deveti Zagreb International Blues Festival dolazi u pratnji The 'A' team banda koji sačinjavaju Bob Hall i Hilary Blythe. Bob Hall je jedan od najboljih i najpoznatijih britanskih boogie pianista koji je svirao sa John Lee Hookerom, Howlin’ Wolfom i Little Walterom, a u njegovom all star bandu svirali su i Peter Green, Jack Bruce, Alexis Korner i Jo Ann Kelly. Na bas gitari je sjajna Hilary Blythe koja je na blues sceni aktivna već više od 20 godina. Lil' Jimmy Reed nastupa u zagrebačkom Hard Placeu u četvrtak 22.03., dan kasnije, na 'ZIBF u gostima', u petak 23. ožujka u pulskom Rock Caffeu i u subotu 24. ožujka u Hrvatskom Kulturnom Domu u Rijeci.