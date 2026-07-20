Obiteljsko slavlje

Richard Gere sa suprugom i njezinim sinom slavio naslov Španjolske na SP-u

A. M.

20.07.2026 u 19:59

Alejandra Silva i Richard Gere
Alejandra Silva i Richard Gere Izvor: EPA / Autor: Miguel Angel Molina
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Slavni holivudski glumac Richard Gere i njegova supruga Alejandra Silva bodrili su španjolsku reprezentaciju u finalu Svjetskog prvenstva 2026. godine. Obitelj je uživo svjedočila povijesnoj pobjedi protiv Argentine na stadionu u New Jerseyju

Nogometna groznica zahvatila je i najpoznatija lica Hollywooda, a među njima se istaknuo legendarni Richard Gere. Glumac se pridružio tisućama navijača kako bi podržao domovinu svoje supruge, koja je na kraju trijumfirala u napetoj završnici turnira.

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Gere (76) i Alejandra (43) na tribinama su se pojavili u društvu njezinog 13-godišnjeg sina Alberta. Iako glumac rijetko dijeli privatne trenutke, ovaj sportski spektakl bio je iznimka koju je ovaj par ponosno dokumentirao na društvenim mrežama. Par se 2024. godine preselio iz SAD-a u Španjolsku, pa je ovaj uspjeh reprezentacije za njih imao i posebno emotivno značenje.

Zvjezdano društvo i spektakl

Osim obitelji Gere, pobjedu Španjolske slavio je i glumac Javier Bardem, koji je pozirao s parom držeći španjolski dres. Uzbudljivu atmosferu na stadionu dodatno je zagrijao i poluvremenski show u kojem su nastupile svjetske zvijezde poput Shakire, Madonne, BTS-a i Justina Biebera. Alejandra je na Instagramu podijelila brojne snimke slavlja, ističući kako su se osjećali nevjerojatno sretno što su mogli iskusiti takav trenutak okruženi obitelji i tisućama uzbuđenih navijača.

Alejandra i Richard Gere
  • Alejandra i Richard Gere
  • Alejandra i Richard Gere
  • Alejandra i Richard Gere
  • Alejandra i Richard Gere
Alejandra i Richard Gere Izvor: EPA / Autor: JUANJO MARTIN

Emotivna poruka

Alejandra nije skrivala ponos zbog postignuća nacionalnog tima, opisujući dan kao mješavinu radosti i ponosa. U dirljivoj objavi podijelila je svoje osjećaje s pratiteljima: 'Gledati Španjolsku kako osvaja naslov svjetskog prvaka bila je mješavina radosti, nervoze, zagrljaja i ponosa. Bilo je to jedno od onih iskustava koja vas podsjete koliko je divno slaviti zajedno i osjećati se ujedinjeno zajedničkim snom'. Čestitala je cijelom timu na trudu i posvećenosti koji su ih držali u snovima do same završnice.

Ovaj par uhvatio je priliku za slikanjem sa španjolskim reprezentativcima na terenu, što su podijelili na svojem Instagramu uz opis: 'Kakva je privilegija podijeliti ovu proslavu s nekim od protagonista noći koja je sada dio povijesti'.

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