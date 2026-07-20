Pobjednička euforija

Slavlje kod Rakitića: Raquel Mauri skokom u more proslavila povijesni naslov Španjolske

A. M.

20.07.2026 u 20:41

Ivan Rakitić i Raquel Mauri
Ivan Rakitić i Raquel Mauri Izvor: Licencirane fotografije / Autor: John Pavlish, Prosper Filipović
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Supruga Ivana Rakitića proslavila je svjetski naslov svoje rodne zemlje na nezaboravan način. Uz pjesmu, ples i noćno kupanje, Raquel je podijelila trenutke sreće sa svojim pratiteljima nakon što je Španjolska u finalu pobijedila Argentinu

Španjolska je svjetski nogometni prvak, a pobjednički gol Ferrana Torresa pokrenuo je lavinu oduševljenja širom planete. Među najvatrenijim navijačicama bila je i Raquel Mauri, supruga Ivana Rakitića, koja je ishod utakmice dočekala s velikim olakšanjem nakon dominacije španjolske reprezentacije.

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Raquel je pobjedu proslavila u društvu kćeri i prijatelja, a atmosfera je kulminirala u kafiću uz ples i poznate ritmove pjesme 'Danza Kuduro'.

Raquel Mauri
Raquel Mauri Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot

Ipak, vrhunac večeri dogodio se na samoj obali. U trenutku čistog zanosa, Raquel i njezina starija kći Althea skočile su u more potpuno odjevene. Sve je dokumentirano na njezinom Instagramu, gdje su pratitelji mogli vidjeti autentičnu španjolsku proslavu.

Raquel Mauri i kći Althea
Raquel Mauri i kći Althea Izvor: Društvene mreže / Autor: Screenshot

Sudbonosni susret

Ivan Rakitić upoznao je svoju suprugu Raquel upravo u Španjolskoj, već prve večeri nakon dolaska u Sevillu. On je tada imao 21 godinu, a nakon dolaska u novi grad odlučio je s bratom Dejanom otići na piće. Taj izlazak pokazao se presudnim trenutkom u njegovu životu jer je u jednom baru upoznao Raquel, Španjolku koja je ondje radila kao konobarica. Danas su u braku već 13 godina te imaju dvije kćeri na koje su iznimno ponosni. Njihova starija kći Althea rođena je u srpnju 2013., dok je mlađa Adara stigla na svijet u svibnju 2016. godine.

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