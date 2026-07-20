Slavlje kod Rakitića: Raquel Mauri skokom u more proslavila povijesni naslov Španjolske

Ipak, vrhunac večeri dogodio se na samoj obali. U trenutku čistog zanosa, Raquel i njezina starija kći Althea skočile su u more potpuno odjevene. Sve je dokumentirano na njezinom Instagramu, gdje su pratitelji mogli vidjeti autentičnu španjolsku proslavu.

Sudbonosni susret

Ivan Rakitić upoznao je svoju suprugu Raquel upravo u Španjolskoj, već prve večeri nakon dolaska u Sevillu. On je tada imao 21 godinu, a nakon dolaska u novi grad odlučio je s bratom Dejanom otići na piće. Taj izlazak pokazao se presudnim trenutkom u njegovu životu jer je u jednom baru upoznao Raquel, Španjolku koja je ondje radila kao konobarica. Danas su u braku već 13 godina te imaju dvije kćeri na koje su iznimno ponosni. Njihova starija kći Althea rođena je u srpnju 2013., dok je mlađa Adara stigla na svijet u svibnju 2016. godine.