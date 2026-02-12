Kultna haljina Danijele Martinović završila je tamo gdje je nitko ne bi očekivao

Nakon što je na pozornici Dore ponovno izvela svoj eurovizijski hit 'Neka mi ne svane', Danijela Martinović podijelila je emotivne uspomene na Eurosong i uputila snažnu poruku mladim natjecateljima

Nakon emotivne izvedbe pjesme 'Neka mi ne svane' na pozornici Dore, koju je izvela u istoj 28 godina staroj haljini, Danijela Martinović osvrnula se na svoje eurovizijsko iskustvo i uspomene koje i danas, gotovo tri desetljeća kasnije, imaju posebno mjesto u njezinu životu.

Govoreći o Eurosongu, priznala je da joj je to iskustvo ostalo u sjećanju kao nešto – savršeno. 'Nešto savršeno. Nešto predivno', rekla je, istaknuvši da uspjeh nije bio samo njezin, već rezultat zajedništva i snažne podrške tima koji je stajao iza nje. 'Ja sam zapravo samo bila naprijed. A bez te ekipe koja me okruživala, bez te ljubavi, bez te podrške, ne bi to bilo to. Apsolutno.' Nezaobilazna trema Prisjetila se i trenutaka treme prije izlaska na veliku europsku pozornicu. Iako je, kako kaže, na scenu dolazila gotovo dječjom spontanošću, pravi osjećaj veličine trenutka došao je kada je ostala sama.

'Kad sam ostala sama i nije više bilo nikog oko mene… sad se mislim, o Bože moj, pa tko će ovo odgledat, pa gdje me je sad to snimalo…' ispričala je kroz smijeh. No, pogled u publiku promijenio je sve. Ugledala je poznato lice koje joj je mahala, osjetila podršku i strah je nestao. 'Ja sam došla na tu binu k'o da izlazim u svoj dnevni boravak. Sav taj strah i trema pali su s mene taj čas.' Donirana haljina Otkrila je i kako je bijela haljina koju je nosila na Eurosongu 1995. pri izvedbi pjesme 'Nostalgija' završila kao donacija u humanitarne svrhe. 'Donirala se u humanitarne svrhe i mislim da je to zapravo najbitnija priča', rekla je.

'Budite prisutni u trenutku' Na komentar da je 'Neka mi ne svane' i danas jedna od pjesama koje publika najviše povezuje s Eurosongom, Danijela je naglasila koliko je važno biti prisutan u trenutku. 'Budite samo prisutni u trenutku. Jer nikad ne znate zapravo što se čarobno može dogoditi. Kad se dogodi ta magija… pjesma će ostati. To je nešto čudesno. Samo sam bila tu.'

Na kraju je uputila poruku mladim izvođačima koji se ove godine natječu na Dori i sanjaju eurovizijsku pozornicu. 'Pobjednik je uvijek samo jedan, ali to ne mora nužno značiti sve. Ne smiju se obeshrabriti. To može biti neki bitan korak za nešto sljedeće.'