Ksenija Pajić shrvana nakon smrti kolege Žarka Lauševića, uz nju je odigrao ulogu života

Ksenija Pajić kaže da je jako tužna zbog odlaska Žarka Lauševića . Čitala je i znala da je bolestan, ali nije znala kakvo je zaista njegovo pravo zdravstveno stanje. Vjerovala je da će biti bolje, a u posljednje vrijeme je, rekla je, puno radio i snimao. Duboko je vjerovala da će on još izdržati, a njegova smrt ju je pokosila .

Sa Žarkom izjavila je, nije bila u kontaktu nakon što su snimili kultni film.

'Nekako život vas uvijek odvede na druge strane. Mogu reći da mi je uvijek bio blizu srca, a vjerujem i ja njemu zato što smo zaista snimili jedan lijepi film koji je i dan danas gledan i kojeg ljudi doista vole. Uvijek sam mislila da sam imala sreću što sam u jednoj od važnijih filmskih uloga imala za partnera Žarka. Bila sam sigurna u to da ćemo se ponovno sresti u životu. Nisam ni sanjala da će to biti zapravo posljednji put i da će se tako završiti... Da ga više neću vidjeti i da je to nekakav oproštaj od njega', ispričala je za Večernji list.