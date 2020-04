Kraljevska biografkinja oplela po Harryju i Meghan Markle: ‘Ponašaju se kao razmaženi tinejdžeri, a ne kao odrasle osobe u 30-ima’

Više od godine dana Angela Levin provela je prateći princa Harryja u njegovim angažmanima i u tom periodu dobro ga je upoznala. Stoga ne čudi da ga je opisala riječima - karizmatičan, intuitivan i brz, ali i nemiran i problematičan. No, iako je za samog Harryja imala pozitivne komentare, za njega i suprugu Meghan Markle, odnosno Sussexe, nije bila istog mišljenja

Nažalost, niti dvije godine kasnije, par je odlučio izaći iz kraljevske obitelji i napustiti Veliku Britaniju. Angela Levin , koja je do tada s Harryjem provela dosta vremena jedan na jedan, uvjerena je da je princ očajan jer je morao napustiti svoju obitelj i zatvoriti to poglavlje života za sobom, a u koji spada i sve vezano uz vojsku.

'Rekao mi je i da osjeća da nije napravio dovoljno da je zaštititi, no to ne bi mogao niti jedan 12-godišnjak napraviti. Upravo se zbog toga fokusirao na to da zaštiti Meghan, da je usreći. Ipak, njegov izraz lica, prilikom mnogih angažmana u posljednjih godinu dana, jasno daje do znanja da je itekako zabrinut i da smatra da ne radi dovoljno da je zaštiti.'

Prema Meghan, Angela Levin nije bila niti najmanje blaga, stoga je dodala kako smatra da ona žudi za tim da bude u centru pozornosti, nešto što Harry i njegov stariji brat, princ William, nikada nisu željeli biti, već su svoju ulogu poznatih osoba koristili u dobre svrhe, kako bi učinili nešto dobro. Svoje izlaganje u magazinu Tatler biografkinja završava molbom upućenom Harryju da se vrati u Veliku Britaniju jer strahuje da će jednog dana sam sebe zapitati 'je li njegova supruga ikada mogla biti sretna ili je ona jednostavno osoba koja uvijek želi više.'