Kralj Charles pokazao kako je 'liječio' navijačku tugu nakon poraza Engleske

Posjet kralja Charlesa III. pivovari Hall and Woodhouse Badger u Dorsetu, povodom njezine 250. obljetnice, postao je savršena prilika za neformalno druženje s narodom. Iako je protokol bio u prvom planu, sportski rezultati i slomljena srca navijača bili su nezaobilazna tema razgovora tijekom cijelog posjeta

Kralj Charles i kraljica Camilla posjetili su obiteljsku pivovaru gdje je 77-godišnji kralj iskušao svoje vještine u točenju piva. Isprobavajući lokalna piva, kralj se našalio na račun nogometne drame koja je zadesila Englesku reprezentaciju nakon što je Argentina preokrenula rezultat u samoj završnici utakmice.

Objavu koju je podijelio službeni Instagram profil kraljevske obitelji prikazao je kralja tijekom kušanja koji je izmamio osmijehe prisutnih svojom opaskom: 'Dobar je dan za utapanje nekoliko tuga'.

Williamovo razočaranje

Dok je kralj tugu liječio humorom, njegov sin, princ William, nije skrivao koliko ga je poraz pogodio. Kao veliki zaljubljenik u nogomet i pokrovitelj nogometnog saveza, William je poručio: 'Utučen sam. Engleska, dali ste sve od sebe i svi smo neizmjerno ponosni na vas. Hvala svima na terenu i izvan njega na nevjerojatnom turniru. Borbenost i vjera koje ste pokazali sve su nas nadahnule. Ovo je najkompletnija engleska momčad na jednom turniru. Glavu gore. W', poručio je princ.'.