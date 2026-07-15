Iskrena ispovijest Marca Cucurelle o sinovoj dijagnozi autizma: 'Nitko te ne uči ovome'

Španjolski reprezentativac Marc Cucurella progovorio je o emocionalnim izazovima s kojima se njegova obitelj suočila nakon što je sinu Mateu dijagnosticiran autizam. Otkrio je kako je put od neizvjesnosti do razumijevanja dijagnoze bio težak

Život Marca Cucurelle (27) i supruge Claudije, uz djecu Matea, Rija i Bellu, u potpunosti se promijenio zbog prilagodbe potrebama djeteta s autizmom. Za ovog španjolskog reprezentativca, sa samo 22 godine, ova dijagnoza utjecala je na njegovu profesionalnu karijeru te cijelu obiteljsku dinamiku i zahtijevala potpuno novi pristup roditeljstvu.

Neizvjesnost dijagnoze i prilagodba Dok je Cucurella igrao za Brighton, obitelj je proživljavala razdoblje velike nesigurnosti jer liječnici nisu mogli dati definitivnu dijagnozu s obzirom na to da je njegov sin Mateo bio premalen. 'Teško je. Nitko te ne uči kako biti roditelj, ali na kraju vidiš. Autistično dijete ne razumije stvari kao njegova braća i sestre, moraš ga naučiti razumjeti', objasnio je Cucurella u ranijem intervjuu. Prava jasnoća o Mateovom stanju stigla je tek nakon preseljenja u London, u vrijeme kada se 22-godišnji Marc borio s prilagodbom u Chelseau nakon transfera vrijednog 60 milijuna funti. 'Nogomet nije išao dobro. Nismo mogli pronaći način da mu pomognemo dok nismo pronašli drugu školu u Londonu i puno smo se poboljšali', rekao je.

Borba s obrazovanjem Jedan od najtežih perioda ovih roditelja bio je pokušaj Mateove integracije u redovnu školu, gdje se dječak uopće nije snašao. 'Nije mu išlo dobro u redovnoj školi, uzrujavao se, nije bio sretan. Nije se prilagodio, stalno je plakao. Proveo bi dva ili tri sata i nije mu se sviđalo, morali smo ići po njega', prisjetio se Marc teških trenutaka. Priznao je kako takva situacija snažno utječe na roditelja jer vidiš da se dijete muči, a ne znaš kako mu pomoći. Jedna od najtežih stvari za obitelj je činjenica da Mateo ne govori.