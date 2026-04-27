Kralj Charles došao u SAD nakon drame na večeri za novinare i diplomatskih napetosti

Britanski kralj Charles i kraljica Camilla došli su u ponedjeljak u četverodnevni posjet Sjedinjenim Američkim Državama, koji je dobio na značaju nakon napada na gala večeri kojoj je prisustvovao predsjednik Donald Trump i pojačanih diplomatskih napetosti zbog rata u Iranu

Državnim posjetom se obilježava 250. godišnjica američke neovisnosti od britanske vlasti. Radi se o prvom posjetu britanskog monarha u posljednja dva desetljeća. Charles i Camilla sletjeli su u vojnu bazu Andrews i otići će u Bijelu kuću na privatan sastanak s predsjednikom Trumpom, obožavateljem kraljevske obitelji.

Program putovanja uključuje Karlov govor u Kongresu, svečanu večeru u Bijeloj kući te posjet New Yorku. Program kreće u ponedjeljak kada će američki predsjednik i njegova supruga Melania Trump primiti goste na čaju, a u utorak slijedi najformalniji dan putovanja koji će započeti vojnom ceremonijom dobrodošlice. Donald Trump i kralj Charles III. sastat će se u Ovalnom uredu, dok će njihove supruge prisustvovati događaju usmjerenom na obrazovanje i umjetnu inteligenciju. Očekuje se da će britanski monarh istog dana održati govor pred američkim Kongresom - prvi takve vrste od kraljice Elizabete II. 1991. - kako bi umanjio trenutne diplomatske napetosti, pozivajući se na dvoipolstoljetni odnos s njegovim usponima i padovima, između Ujedinjenog Kraljevstva i njegove bivše kolonije, sada supersile.

Kralj Charles i kraljica Camilla Izvor: Profimedia / Autor: Henry Nicholls, PA Images / Alamy / Profimedia

