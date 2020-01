Dodjela Grammyja prošla u sjeni stravične tragedije Kobea Bryanta; nakon govora Alicie Keys nitko nije mogao ostati ravnodušan

Šok, tuga i nevjerica vladale su sinoć Staples centrom, samo nekoliko sati nakon što je svijet obišla najtužnija vijest, ona o stravičnoj pogibiji jednog od najboljih NBA košarkaša svih vremena, Kobea Bryanta i njegove 13-godišnje kćerke Gianne. Minuta šutnje, ali i dirljiv govor Alicie Keys, nikoga nije ostavio ravnodušnim, tako da su i sami dobitnici, na kraju, pali u drugi plan

Sama dodjela započela je nastupom Lizzo, koja je svoj performans na pjesme 'Truth Hurts' i 'Cuz I Love you' posvetila upravo preminuloj NBA zvijezdi i poručila: 'Ovo je večer za Kobea'. Tugu nije mogla sakriti ni Alicia Keys, koja je s Boys II Men u duetu za Kobea otpjevala mix koji se sastojao od pjesama 'It's So Hard to Say Goodbye' i 'Yesterday'.

'Stojimo ovdje slomljenih srca u kući koju je izgradio Kobe Bryant. Nikad ne bismo pomislili da ćemo ovako započeti show', poručila je Alicia Keys dok je na velikom ekranu stajala njegova fotografija, a u dvorani su na posebnom mjestu stajali LA Lakers dresovi s brojevima 8 (broj koji je nosila njegova kći Gianna) i 24 (broj koji je na dresu nosio Kobe Bryant).