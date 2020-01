Kobe Bryant bio je od jedan najboljih sportaša svih vremena, a u svojoj bogatoj karijeri osvojio je i Oscara za dirljiv film o svom životu

Prije nego se povukao iz svijeta košarke, u NBA-u je osvojio vjerojatno sve naslove koje je moguće osvojiti, oko vrata su mu dva puta stavili i olimpijsko zlato, a ostvario se i na privatnom polju. Košarkaška legenda i njegova supruga u lipnju su dočekali svoje četvrto dijete, a u ožujku 2018. nagrađen je Oscarom u kategoriji kratkog animiranog filma za svoj uradak 'Dear Basketball'. Uistinu je živio svoj san, sve dok svijet nije pogodila vijest o njegovoj tragičnoj smrti

Koliko je bio cijenjen u svijetu NBA-a dovoljno govori činjenica da je bio član momčadi Los Angeles Lakersa kroz čitavu svoju 20-godišnju karijeru tijekom koje je osvojio pet naslova prvaka, no slavni košarkaš je nakon umirovljenja bio cijenjen i uspješan i izvan sporta.

Kada mu je uručen Oscar, Bryant je, bez dlake na jeziku, rekao: 'Nisam bio siguran da je ovako nešto moguće, osobito jer se od košarkaša očekuje da šuti i dribla loptu, no drago mi je da sam pokazao da možemo više. Hvala Akademiji na ovoj nevjerojatnoj časti. Hvala Johnu Williamsu za nevjerojatnu glazbu koju je napisao, Verizonu što je vjerovao u film. Hvala ti, Molly Carter, na svemu, jer bez tebe danas ne bih stajao ovdje, kao i mojoj supruzi Vanessi i našim kćerima Nataliji, Gianni i Bianki. Volim vas svim srcem. Vi ste moja inspiracija.'

Godinu dana kasnije NBA zvijezda i njegova supruga Vanessa Bryant na svijet su dočekali svoju četvrtu kćer kojoj su nadjenuli ime Capri Kobe. Obzirom da je košarkaš od šeste do 13. godine živio u Italiji te tečno govori talijanski jezik, malena Koko, kako ju je od milja zvao Bryant, dobila je talijansko ime, baš kao i njezine starije sestre.

On i supruga Vanessa upoznali su se u studenome 1999. na snimanju videospota za pjesmu Snoop Doga 'G'd Up', kada je njoj bilo svega 17 godina. Unatoč protivljenju njegovih roditelja i suigrača u LA Lakersima, par se zaručio nakon samo šest mjeseci veze, u svibnju 2000., a u bračnu luku uplovili su 2001. godine, prije nego što je Vanessa završila srednju školu.

Vjenčanje se održalo 18. travnja 2001. u mjestašcu Dana Point, no njegovi roditelji nisu prisustvovali vjenčanju. Oni su navodno smatrali da su oboje premladi za brak, a smetalo im je i to što je Vanessa meksičko-irskog podrijetla. To je rezultiralo neslaganjem s njegovim roditeljima, s kojima gotovo dvije godine nije pričao.