Dirljiva objava Fani Stipković o Kobe Bryantu: 'Nadam se da će njegov duh nastaviti inspirirati svijet'

Remembering the NBA legend Kobe Bryant and my interview with him in 2011 💔 I was really touched by the humility and the energy this champion had on and off the pitch. His greatness will never die and hopefully his spirit will continue to inspire the world and new generations🙏🏀 .............................................................................................. 🇭🇷 Prisjećajući se Kobe Bryanta, upravo sam našla naš intervju iz 2011-e. Sjećam se kako sam bila impresionirana njegovom jednostavnošću i kako je baš zbog toga zračio kao ‘najveći’, na terenu i van njega. Njegova ‘veličina’ nas nikada neće napustiti i nadam se da će njegov duh nastaviti inspirirati svijet i generacije koje dolaze 🙏🏀 . . . . #rip #kobe #kobebryant #blackmamba #fanitv