Kendall Jenner po prvi puta progovorila o ljubavi s NBA zvijezdom

Kada je u pitanju ljubavni život, 23-godišnja Kendall Jenner bitno se razlikuje od svoje četiri sestre, slavnih reality zvijezda Kardashian. Po pitanju svojih partnera uvijek je bila stidljiva u medijima, a sada je prvi puta otkrila poneki detalj o svom dečku, australskom košarkašu

No, za sve postoji prvi put, pa je tako u novom broju australskog izdanja modnog magazina Vogue rekla poneki detalj o novom odabraniku. Kako je upravo Kendall lice s nove naslovnice, u fokusu je ovoga puta bila njezina ljubav prema košarkašu Benu Simmons.

Na pitanje vidi li se u braku mlada Kardashianka iskreno je odgovorila: 'Možda, ali sada sigurno još ne. No, tko zna, možda jednog dana.' Osvrnula se i na to kako je gledajući svoje starije sestre koje su ljubavne brodolome, sreću, vjenčanja i trudnoće rado dijelile s obožavateljima, naučila da je to krivi pristup te da ona bira drugačiji.

'Za mene su neke stvari svetinja, vrlo posebne i rado ih držim samo za sebe. To su prijatelji i ljubav. Osobno, smatram da kada neke stvari izađu u javnost, da stvari postanu jako komplicirane. Takav je nered onda teško držati pod kontrolom', rekla je između ostalog zgodna manekenka.