Keanu Reeves nije siguran može li opet biti John Wick, evo zašto

'Nikad ne valja reći 'nikad' - ali moja koljena sada govore: 'Ne možeš raditi još jednog 'Johna Wicka'', našalio se glumac s akcijskim filmovima visokog intenziteta. Dakle novi film koji se fokusira na slavnog fikcionalnog ubojicu možda nije u planu, no Reeves bi trebao snimiti epizodnu ulogu u nadolazećem spinoffu, 'From the World of John Wick: Ballerina'.